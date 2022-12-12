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Isparta'da silahlı kavgada vurulan muhtar öldü

Isparta'nın Büyükkabaca beldesinde bir muhtar, aralarında husumet bulunan bir şüpheliyle yaşadığı silahlı kavgada vurularak hayatını kaybetti

Giriş: 12.12.2022 - 01:50 | Güncelleme: ABONE OL
Isparta'da silahlı kavgada vurulan muhtar öldü
AA

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir muhtar, aralarında husumet bulunan kişi tarafından silahla öldürüldü.

Büyükkabaca beldesinde Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen (44) ile yolda karşılaştığı aralarında husumet bulunan Bekir Ö. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ülperen ile Bekir Ö. birbirine silahla ateş etti.

AA'nın haberine göre; yaralanan Ülperen, kaldırıldığı Senirkent Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bekir Ö'yü gözaltına alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtar Ülperen'in evinin etrafında da önlem aldı.

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