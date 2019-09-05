Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otopark hizmeti adı altında araç sahiplerinden para alan kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'a ait bazı yerlerinde, vatandaşlardan haksız yere para alan “değnekçilere” yönelik operasyon düzenledi.

İHA'nın haberine göre, emniyete bağlı sivil trafik, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı operasyon Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyonda, sivil ekipler adeta değnekçi avına çıkarak, mesai saatleri dışında park etmeye gelen vatandaşlardan haksız para talep eden şahısları kıskıvrak yakaladı. Bazı ‘değnekçiler’in park yerlerinin girişine dubaların konulduğu görüldü. Şahısları yakalayan ekipler, önce Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Taramanın ardından ‘değnekçi’ diye tabir edilen şahısları gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından şahıslar hakkında Karayolları Kanunu 79. maddeye muhalefetten cezai işlem uygulandı.

Öte yandan polis ekipleri, park ruhsatı olup da süresi biten mekan çalışanlarını bilgilendirdi, sonra cezai işlem uyguladı. Belgesi biten mekan çalışanlarını ise, belgelerinin yenilenmesi için uyardı.