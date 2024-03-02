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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanyollar duyurdu: Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi! - Futbol Haberleri

        İspanyollar duyurdu: Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!

        Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeni takımında istediği süreleri bulamayan Arda Güler'in geleceği belli oluyor. İspanyollar genç yıldız için verilen kararı duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:36
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        • 1

          Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus karşılığında İspanyol ekibi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından istediği forma şansını bulamadı.

        • 2

          Sakatlığını atlatması sonrası İspanya Kral Kupası Son 32 Turu’nda Arandina ile oynanan maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, daha sonraki karşılaşmalarda istediği forma şansını yakalayamadı.

        • 3

          REAL MADRID KARARINI VERDİ

          Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, Arda Güler'i yaz transfer döneminde kiralık olarak başka bir takıma gönderme kararı aldı.

        • 4

          MILAN DEVREDE

          Arda Güler'in fiziksel olarak güçlenmesi için bu kararı aldığı belirtilen haberde, geçmişte aynı modeli uyguladıkları Brahim Diaz'ın kiralandığı kulüp olan Milan'ın Arda için çok istekli olduğu ifade edildi.

        • 5

          Real Madrid'in Arda Güler'den beklentilerinin oldukça yüksek olmasından dolayı milli futbolcunun bonservisiyle gönderilmesine izin verilmeyecek.

        • 6

          Transfermarkt’a göre piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler, 5 maçta 92 dakika süre aldı, gol ve asist katkısı yapamadı.

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