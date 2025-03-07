İspanyollar duyurdu: Inaki Pena, Galatasaray'a gelmeye hazır
Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı... AS'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar yeni sezon için Inaki Pena ile ilgileniyor. İspanyol eldiven, yeniden İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar
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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda Fernando Muslera'nın emekli olması beklenirken sarı-kırmızılı yönetim, yeni kaleci arayışlarını hızlandırdı.
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İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray yeni sezon için Inaki Pena ile ilgileniyor.
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Barcelona'nın, kaleyi Polonyalı Wojciech Szczesny'e emanet etmesinin ardından 26 yaşındaki İspanyol eldiven forma şansı bulmakta güçlük çekiyordu.
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Inaki Pena'nın Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerinde de olumlu sonuç alamadığı kaydedildi.
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2021-2022 sezonunda Galatasaray kalesini koruyan İspanyol eldiven, yeniden İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.
Bu sezon Barcelona ile 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapattı.
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