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Ünlü tasarımcıdan üzen haber

Moda dünyasına yön veren tasarımcı Paco Rabanne, Fransa'daki evinde 88 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 03.02.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
İspanyol tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

Moda dünyasının önemli isimlerinden İspanyol tasarımcı Paco Rabanne 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Paco Rabanne'ın ölümü, markalarının ana şirketi Puig tarafından doğrulandı ve ünlü tasarımcının 'radikal moda vizyonuyla nesillere damga vurduğunu ve mirasının yaşayacağını' söyledi.

Rabanne, eksantrik tasarımlarıyla dünya çapında ün kazanmıştı.

1960'LARDA ÜNE KAVUŞTU

'Uzay Çağı' akımının en büyük temsilcilerinden biri olan ve ikonik parfümleriyle tanınan İspanya doğumlu tasarımcı 1960'larda uluslararası üne kavuşmuştu.

Rabanne en çok metalik takımlarıyla tanınsa da, 1966 yılında plastik kullanarak ilk koleksiyonunu sunmuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ GİYDİRDİ

İkonik isim, Mia Farrow, Audrey Hepburn ve Jane Fonda gibi isimleri giydirmişti.

Tasarımları alışılagelmişin dışında olsa da ünlü isim verdiği demeçte, "Ben modanın en klasik yaratıcılarından biriyim" demişti.

*Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir.

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