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Haberler Dünya İspanyol arama kurtarma ekibi, enkazdan kurtardığı Leyla'yı ziyaret etti

İspanyol arama kurtarma ekibi, enkazdan kurtardığı depremzedeleri ziyaret etti

Türkiye'deki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları çerçevesinde yardıma gelen İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, kurtardıkları depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

Giriş: 14.02.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
İspanyol arama kurtarma ekibi, enkazdan kurtardığı Leyla'yı ziyaret etti
İspanyol ekibi, kurtardığı depremzedeleri ziyaret etti
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri yardım çalışmalarını sürdürüyor.

O ekipler arasında yer alan İspanya Askeri Acil Durum Birimi de (UME) çok sayıda vatandaşın enkazdan kurtulmasını sağladı. Kurtarulan isimlerden biri de Leyla hanımdı.

İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME) resmi Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımda depremzedeleri ziyaret edip fotoğraf çektirdikleri anları "Leyla'nın bizden tüm İspanyollara göndermemizi istediği sevgi dolu bir kucaklaşmadan daha büyük bir ödül olamaz. Dayan Türkiye" notuyla paylaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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