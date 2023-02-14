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Haberler Dünya

Macar bakanın kızı Türkiye'de arama kurtarma çalışmalara katıldı

6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerin yanı sıra Macaristan'dan da ekip geldi. Macaristan Kamu Diplomasisi ve İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı'nın kızı Ilka'nın arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı

Giriş: 14.02.2023 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL
Macar bakanın kızı Türkiye'de arama kurtarma çalışmalara katıldı
Macar bakanın kızı Türkiye'de çalışmalara katıldı
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Macaristan Kamu Diplomasisi ve İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Zoltan Kovacs'ın kızı Ilka, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına katıldı.

Türkiye'nin 10 ilini vuran depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Macaristan'dan da arama kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı.

Macaristan Kamu Diplomasisi ve İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Kovacs, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macar Reform Kilisesi Kurtarma Ekibi ve iki arama kurtarma köpeğiyle Türkiye'ye gidiyor, aralarında kızım Ilka ve köpeği Nila; umarım deprem sonrası yardım çabalarına katkıda bulunabilirler" ifadelerini kullandı.

MACAR EKİBİN ÇALIŞMASI SONLANDI

Kovacs ayrıca, 167 kişilik Macar grubunun enkaz altında kalan 35 kişiyi kurtardığını bildirdi.

Öte yandan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macar ekiplerinin Türkiye'de çalışmalarını sonlandırdığını aktardı. Matis dün yaptığı açıklamada, "Bölgedeki son arama kurtarma ekibimiz bu dakikalarda ayrılmaktadır. Grup fotoğrafında 1999 Marmara depremi kahramanı, Mancs'ın sahibi de var. Çalıştığı enkazdan yine 4 yaşında bir çocuğun kurtarıldığı çok duygulandıran bir şey" dedi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Budapeşte Büyükelçiliği de Macaristan'a teşekkür ederek, "Bizimle tek yürek olup, arama-kurtarma çalışmalarına destek veren Macaristan ekiplerine çok teşekkür ediyoruz! İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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