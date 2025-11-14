İspanya-Türkiye maçı yayın bilgisi: İspanya-Türkiye maçı ne zaman?
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımımız, gruptaki kaderini belirleyebilecek kritik mücadelede İspanya'ya konuk olacak. Son maçta istediği sonucu alamayan Ay-Yıldızlı ekip, Vincenzo Montella yönetiminde bu kez sahaya güçlü bir reaksiyon koyma hedefiyle çıkıyor. Taraftarların büyük merakla beklediği karşılaşmanın günü, saati ve yayın bilgileri netleşirken, millilerin bu zorlu deplasmandaki performansı şimdiden futbol kamuoyunun odağında. İşte detaylar...
Dünya Kupası yolunda nefesler tutuldu, A Milli Takım kritik virajda! Montella’nın öğrencileri, grubun en zorlu karşılaşmalarından birinde İspanya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Hem moral hem de puan açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, Türkiye’nin elemelerdeki kaderini şekillendirebilir. Taraftarlar, yüksek motivasyonla sahaya çıkacak millilerin bu sınavdan nasıl bir sonuçla ayrılacağını merak ederken, “İspanya–Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda?” sorusu gündemin ilk sırasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...
İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Merakla beklenen İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım 2025 Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadelede tüm gözler millilerimizin üzerinde olacak.
İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Futbolseverler, dev karşılaşmayı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
