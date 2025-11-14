Dünya Kupası yolunda nefesler tutuldu, A Milli Takım kritik virajda! Montella’nın öğrencileri, grubun en zorlu karşılaşmalarından birinde İspanya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Hem moral hem de puan açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, Türkiye’nin elemelerdeki kaderini şekillendirebilir. Taraftarlar, yüksek motivasyonla sahaya çıkacak millilerin bu sınavdan nasıl bir sonuçla ayrılacağını merak ederken, “İspanya–Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda?” sorusu gündemin ilk sırasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...