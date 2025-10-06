Habertürk
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        İspanya Milli Takımı'na Rodri şoku - Futbol Haberleri

        İspanya Milli Takımı'na Rodri şoku

        İspanya Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Bulgaristan ile yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:03
        İspanya Milli Takımı'na Rodri şoku!
        Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

        İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Manchester City'nin Brentford ile oynadığı mücadelede sakatlanan Rodri, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı.

        Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda "2'de 2" yapan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Habertürk Anasayfa