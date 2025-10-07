Habertürk
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 7. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 7. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 7. hafta maçları tamamlandı. Atl. Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Sevilla haftayı galibiyetle noktaladı. İspanya La Liga'da 7. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 7. haftanın sonuçları
        İspanya La Liga'da 7. hafta, ev sahibi Valencia ve konuk takım Oviedo arasında oynanan maçla tamamlandı.

        Zorlu deplasmanda Oviedo ev sahibi rakibi Valencia 'i 2-1 mağlup etti.

        Barcelona, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede R. Sociedad'ı 2-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 19 puana yükseldi.

        Atl. Madrid, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Real Madrid'i 5-2 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 12 puana yükseldi.

        Sevilla, ligin bu haftasında konuk olduğu R. Vallecano'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 10 puana yükseldi, ev sahibi R. Vallecano ise 5 puanda kaldı.

        Real Madrid, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Atl. Madrid takımını 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 18 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Atl. Madrid ise 12 puanda kaldı.

        Ligin 7. haftasında oynanan mücadelede Girona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 3 puana, konuk ekip ise 12 puana sahip oldu

        Getafe ile Levante ligin 7. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Getafe 11 puana ulaşırken, Levante ise 5 puana yükseldi.

        Alaves'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Mallorca, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        Ligin bu haftasında Villarreal ile Ath. Bilbao karşı karşıya geldi.

        Elche, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Celta Vigo'nu 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Elche puanını 13'e yükseltti.

        Ligin 7. haftasında R. Betis ile Osasuna karşılaştı. R. Betis rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 7. Haftanın Sonuçları
        26.09.2025 22:00
        Girona
        0
        Espanyol
        0
        İY(0-0)
        27.09.2025 15:00
        Getafe
        1
        Levante
        1
        İY(0-1)
        27.09.2025 17:15
        Atletico Madrid
        5
        Real Madrid
        2
        İY(2-2)
        27.09.2025 19:30
        Mallorca
        1
        Deportivo Alaves
        0
        İY(1-0)
        27.09.2025 22:00
        Villarreal
        1
        Athletic Bilbao
        0
        İY(0-0)
        28.09.2025 15:00
        Rayo Vallecano
        0
        Sevilla
        1
        İY(0-0)
        28.09.2025 17:15
        Elche
        2
        Celta Vigo
        1
        İY(1-1)
        28.09.2025 19:30
        Barcelona
        2
        Real Sociedad
        1
        İY(1-1)
        28.09.2025 22:00
        Real Betis
        2
        Osasuna
        0
        İY(2-0)
        30.09.2025 21:00
        Valencia
        1
        Real Oviedo
        2
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 7. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		7 6 1 0 19 16
        2
        Real Madrid
        		7 6 0 1 18 8
        3
        Villarreal
        		7 5 1 1 16 8
        4
        Elche
        		7 3 4 0 13 4
        5
        Atletico Madrid
        		7 3 3 1 12 5
        6
        Real Betis
        		7 3 3 1 12 4
        7
        Espanyol
        		7 3 3 1 12 1
        8
        Getafe
        		7 3 2 2 11 -1
        9
        Sevilla
        		7 3 1 3 10 1
        10
        Athletic Bilbao
        		7 3 1 3 10 -1
        11
        Deportivo Alaves
        		7 2 2 3 8 -1
        12
        Valencia
        		7 2 2 3 8 -3
        13
        Osasuna
        		7 2 1 4 7 -2
        14
        Real Oviedo
        		7 2 0 5 6 -8
        15
        Levante
        		7 1 2 4 5 -3
        16
        Rayo Vallecano
        		7 1 2 4 5 -3
        17
        Celta Vigo
        		7 0 5 2 5 -3
        18
        Real Sociedad
        		7 1 2 4 5 -4
        19
        Mallorca
        		7 1 2 4 5 -5
        20
        Girona
        		7 0 3 4 3 -13

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 8. Hafta Maçları
        03.10.2025 22:00
        Osasuna
        Getafe
        04.10.2025 15:00
        Real Oviedo
        Levante
        04.10.2025 17:15
        Girona
        Valencia
        04.10.2025 19:30
        Athletic Bilbao
        Mallorca
        04.10.2025 22:00
        Real Madrid
        Villarreal
        05.10.2025 15:00
        Deportivo Alaves
        Elche
        05.10.2025 17:15
        Sevilla
        Barcelona
        05.10.2025 19:30
        Espanyol
        Real Betis
        05.10.2025 19:30
        Real Sociedad
        Rayo Vallecano
        05.10.2025 22:00
        Celta Vigo
        Atletico Madrid
