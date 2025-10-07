İspanya La Liga'da 7. haftanın sonuçları

İspanya La Liga'da 7. hafta, ev sahibi Valencia ve konuk takım Oviedo arasında oynanan maçla tamamlandı.

Zorlu deplasmanda Oviedo ev sahibi rakibi Valencia 'i 2-1 mağlup etti.

Barcelona, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede R. Sociedad'ı 2-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 19 puana yükseldi.

Atl. Madrid, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Real Madrid'i 5-2 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 12 puana yükseldi.

Sevilla, ligin bu haftasında konuk olduğu R. Vallecano'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 10 puana yükseldi, ev sahibi R. Vallecano ise 5 puanda kaldı.

Real Madrid, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Atl. Madrid takımını 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 18 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Atl. Madrid ise 12 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında oynanan mücadelede Girona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 3 puana, konuk ekip ise 12 puana sahip oldu

Getafe ile Levante ligin 7. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Getafe 11 puana ulaşırken, Levante ise 5 puana yükseldi.