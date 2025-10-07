İspanya La Liga'da 7. haftanın sonuçları ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 7. hafta maçları tamamlandı. Atl. Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Sevilla haftayı galibiyetle noktaladı. İspanya La Liga'da 7. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İspanya La Liga'da 7. hafta, ev sahibi Valencia ve konuk takım Oviedo arasında oynanan maçla tamamlandı.
Zorlu deplasmanda Oviedo ev sahibi rakibi Valencia 'i 2-1 mağlup etti.
Barcelona, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede R. Sociedad'ı 2-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 19 puana yükseldi.
Atl. Madrid, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Real Madrid'i 5-2 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 12 puana yükseldi.
Sevilla, ligin bu haftasında konuk olduğu R. Vallecano'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 10 puana yükseldi, ev sahibi R. Vallecano ise 5 puanda kaldı.
Ligin 7. haftasında oynanan mücadelede Girona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 3 puana, konuk ekip ise 12 puana sahip oldu
Getafe ile Levante ligin 7. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Getafe 11 puana ulaşırken, Levante ise 5 puana yükseldi.
Alaves'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Mallorca, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Ligin bu haftasında Villarreal ile Ath. Bilbao karşı karşıya geldi.
Elche, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Celta Vigo'nu 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Elche puanını 13'e yükseltti.
Ligin 7. haftasında R. Betis ile Osasuna karşılaştı. R. Betis rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.