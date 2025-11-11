İspanya La Liga'da 11. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İspanya La Liga'nın 11. haftasının kapanışında, Oviedo ile Osasuna karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede ev sahibi Oviedo, rakibi Osasuna'yı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Elche'yi konuk ettiği İspanya La Liga maçında 3-1 galip gelen Barcelona, bu sonuçla puanını 25'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Elche ise haftayı 14 puan ile noktaladı.

Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia 'i 4-0 mağlup ederek 30 puana ulaştı; Valencia ise haftayı 9 puanda kapadı.

Atl. Madrid, evinde Sevilla'yı 3-0 mağlup ederek toplam puanını 22'ye çıkardı; konuk ekip Sevilla puan alamayarak evine döndü.

Girona'yı konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Getafe, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Villarreal, rakibi R. Vallecano takımını 4-0 geçmeyi başardı.