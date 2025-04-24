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        GFK
        42
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Göztepe
        GÖZ
        40
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Bellona Kayserispor
        KYS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
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        -2
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 32. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 32. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 32. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Barcelona, Real Madrid ve Atl. Madrid haftayı galibiyetle noktaladı. Sevilla ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İspanya La Liga'da 32. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 32. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        İspanya La Liga'nın 32. haftasının final maçında Girona-R. Betis takımları karşı karşıya geldi.

        R. Betis, deplasmanda Girona'yı 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Real Madrid, kendi sahasındaki maçta rakibi Ath. Bilbao'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 69'a yükseltti. Konuk ekip Ath. Bilbao ise 57 puanda kaldı.

        Sevilla, kendi sahasında oynanan zorlu karşılaşmada rakibi Alaves ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ve mücadele sonunda Sevilla puanını 1 puan artırarak 37'ye ulaştı.

        Barcelona evindeki karşılaşmada, rakibi Celta Vigo kulübünü 4-3 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 73'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Celta Vigo ise 43 puanda kaldı.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Atl. Madrid, rakibi Las Palmas'a karşı 1-0 mağlup olarak puan kaybetti. Atl. Madrid'in bu puan kaybı ile ev sahibi Las Palmas puanını 32'ye yükseltirken Atl. Madrid 63 puanda kaldı.

        Espanyol, zorlu mücadelede rakibi Getafe'yi 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        R. Vallecano ile Valencia 'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Mallorca ile Leganes'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Zorlu deplasmanda Osasuna ev sahibi rakibi Valladolid'i 3-2 mağlup etti.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Villarreal, rakibi R. Sociedad'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 32. Haftanın Sonuçları
        18.04.2025 22:00
        Espanyol
        1
        Getafe
        0
        İY(1-0)
        19.04.2025 15:00
        Rayo Vallecano
        1
        Valencia
        1
        İY(1-0)
        19.04.2025 17:15
        Barcelona
        4
        Celta Vigo
        3
        İY(1-1)
        19.04.2025 19:30
        Mallorca
        0
        Leganes
        0
        İY(0-0)
        19.04.2025 22:00
        Las Palmas
        1
        Atletico Madrid
        0
        İY(0-0)
        20.04.2025 15:00
        Real Valladolid
        2
        Osasuna
        3
        İY(0-2)
        20.04.2025 17:15
        Villarreal
        2
        Real Sociedad
        2
        İY(1-1)
        20.04.2025 19:30
        Sevilla
        1
        Deportivo Alaves
        1
        İY(1-1)
        20.04.2025 22:00
        Real Madrid
        1
        Athletic Bilbao
        0
        İY(0-0)
        21.04.2025 22:00
        Girona
        1
        Real Betis
        3
        İY(0-3)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 32. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		32 23 4 5 73 56
        2
        Real Madrid
        		32 21 6 5 69 34
        3
        Atletico Madrid
        		32 18 9 5 63 26
        4
        Athletic Bilbao
        		32 15 12 5 57 23
        5
        Villarreal
        		31 14 10 7 52 13
        6
        Real Betis
        		32 14 9 9 51 5
        7
        Mallorca
        		32 12 8 12 44 -6
        8
        Celta Vigo
        		32 12 7 13 43 -2
        9
        Real Sociedad
        		32 12 6 14 42 -4
        10
        Rayo Vallecano
        		32 10 11 11 41 -4
        11
        Osasuna
        		32 9 14 9 41 -7
        12
        Getafe
        		32 10 9 13 39 2
        13
        Espanyol
        		31 10 8 13 38 -6
        14
        Valencia
        		32 9 11 12 38 -12
        15
        Sevilla
        		32 9 10 13 37 -8
        16
        Girona
        		32 9 7 16 34 -12
        17
        Las Palmas
        		32 8 8 16 32 -14
        18
        Deportivo Alaves
        		32 7 10 15 31 -12
        19
        Leganes
        		32 6 11 15 29 -19
        20
        Real Valladolid
        		32 4 4 24 16 -53

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 33. Hafta Maçları
        22.04.2025 20:00
        Valencia
        Espanyol
        22.04.2025 22:30
        Barcelona
        Mallorca
        23.04.2025 20:00
        Athletic Bilbao
        Las Palmas
        23.04.2025 20:00
        Celta Vigo
        Villarreal
        23.04.2025 22:30
        Deportivo Alaves
        Real Sociedad
        23.04.2025 22:30
        Getafe
        Real Madrid
        24.04.2025 20:00
        Osasuna
        Sevilla
        24.04.2025 20:00
        Leganes
        Girona
        24.04.2025 22:30
        Real Betis
        Real Valladolid
        24.04.2025 22:30
        Atletico Madrid
        Rayo Vallecano
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