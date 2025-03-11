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        -2
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 27. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 27. haftanın görünümü

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 27. hafta geride kaldı. Real Madrid, Atl. Madrid ve Sevilla haftayı galibiyetle noktaladı. Barcelona ise haftayı puan kaybederek tamamladı. Ligde tamamlanan 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 27. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        İspanya La Liga'nın 27. haftasının final maçında Espanyol-Girona takımları karşı karşıya geldi.

        Espanyol, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Girona ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        R. Vallecano'nu konuk ettiği İspanya La Liga maçında 2-1 galip gelen Real Madrid, bu sonuçla puanını 57'ye çıkardı; maçtan puansız ayrılan R. Vallecano ise haftayı 36 puan ile noktaladı.

        Barcelona, 27. hafta müsabakasında Osasuna ile evinde 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Barcelona'nın toplam puanı 57, Osasuna'nın ise 33 oldu.

        Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi R. Sociedad takımını 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 36 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım R. Sociedad ise 34 puanda kaldı.

        Atl. Madrid, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Getafe'e karşı 2-1 mağlup bir şekilde sahadan ayrıldı ve puan kaybetti. Bu maçın ardından ev sahibi Getafe puanını 33'e yükseltirken konuk ekip Atl. Madrid ise 56 puanda kaldı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Celta Vigo, rakibi Leganes'i etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 36'ya yükseltti.

        Alaves, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Villarreal'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Alaves puanını 26'ya yükseltti.

        Valencia , evindeki mücadelede rakibi Valladolid'i 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Ath. Bilbao, evindeki mücadelede rakibi Mallorca ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        R. Betis evinde konuk ettiği Las Palmas'ı 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 27. Haftanın Sonuçları
        08.03.2025 16:00
        Celta Vigo
        2
        Leganes
        1
        İY(2-1)
        08.03.2025 18:15
        Deportivo Alaves
        1
        Villarreal
        0
        İY(1-0)
        08.03.2025 20:30
        Valencia
        2
        Real Valladolid
        1
        İY(1-1)
        08.03.2025 23:00
        Barcelona
        0
        Osasuna
        0
        İY(0-0)
        09.03.2025 16:00
        Getafe
        2
        Atletico Madrid
        1
        İY(0-0)
        09.03.2025 18:15
        Real Madrid
        2
        Rayo Vallecano
        1
        İY(2-1)
        09.03.2025 20:30
        Athletic Bilbao
        1
        Mallorca
        1
        İY(0-0)
        09.03.2025 20:30
        Real Betis
        1
        Las Palmas
        0
        İY(0-0)
        09.03.2025 23:00
        Real Sociedad
        0
        Sevilla
        1
        İY(0-0)
        10.03.2025 23:00
        Espanyol
        1
        Girona
        1
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 27. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		26 18 3 5 57 46
        2
        Real Madrid
        		27 17 6 4 57 31
        3
        Atletico Madrid
        		27 16 8 3 56 26
        4
        Athletic Bilbao
        		27 13 10 4 49 21
        5
        Villarreal
        		26 12 8 6 44 12
        6
        Real Betis
        		27 11 8 8 41 2
        7
        Mallorca
        		27 10 7 10 37 -7
        8
        Rayo Vallecano
        		27 9 9 9 36 0
        9
        Celta Vigo
        		27 10 6 11 36 -1
        10
        Sevilla
        		27 9 9 9 36 -4
        11
        Real Sociedad
        		27 10 4 13 34 -5
        12
        Getafe
        		27 8 9 10 33 1
        13
        Girona
        		27 9 6 12 33 -5
        14
        Osasuna
        		26 7 12 7 33 -5
        15
        Espanyol
        		26 7 7 12 28 -12
        16
        Valencia
        		27 6 9 12 27 -15
        17
        Leganes
        		27 6 9 12 27 -16
        18
        Deportivo Alaves
        		27 6 8 13 26 -10
        19
        Las Palmas
        		27 6 6 15 24 -15
        20
        Real Valladolid
        		27 4 4 19 16 -44

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 28. Hafta Maçları
        14.03.2025 23:00
        Las Palmas
        Deportivo Alaves
        15.03.2025 16:00
        Real Valladolid
        Celta Vigo
        15.03.2025 18:15
        Mallorca
        Espanyol
        15.03.2025 20:30
        Villarreal
        Real Madrid
        15.03.2025 23:00
        Girona
        Valencia
        16.03.2025 16:00
        Leganes
        Real Betis
        16.03.2025 18:15
        Sevilla
        Athletic Bilbao
        16.03.2025 20:30
        Rayo Vallecano
        Real Sociedad
        16.03.2025 20:30
        Osasuna
        Getafe
        16.03.2025 23:00
        Atletico Madrid
        Barcelona
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