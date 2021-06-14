2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan sürüyor. E Grubu'ndaki günün son maçında İspanya ile İsveç karşılaşıyor. Mücadele İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanıyor.

STAT: La Cartuja Stadı

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

İSPANYA: Unai Simon, M. Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, F. Torres, Dani Olmo, Morata

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak

HABERTÜRK EURO 2020 ÖZEL SAYFASI YAYINDA!

Turnuvada 1964 yılının ardından 2008 ve 2012'de üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan tek takım konumundaki İspanya, aynı başarıyı bu turnuvada da gerçekleştirmek istiyor.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin çalıştırdığı İspanya'nın bu turnuvadaki kadrosunda Real Madridli hiçbir oyuncuya yer verilmemesi, dikkati çekiyor. Milli takımın uzun yıllar kaptanlığını üstlenen Sergio Ramos'un yanı sıra Real Madridli Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Isco, Nacho Fernandez ve Alvaro Odriozola gibi oyuncular, kadroda yer almıyor.

Teknik direktörlüğünü İsveçli Janne Andersson'un üstlendiği İsveç, 7. kez katılacağı turnuvada üst üste 6. kez boy mücadele ediyor.

EURO 2020'de oynayabilmek için 2016 yılında bıraktığı milli takıma geri dönme kararı alan Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic dizindeki sakatlık sebebiyle bu turnuvada forma giyemeyecek.