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        Haberler Dünya İspanya hükümeti, Buenos Aires Büyükelçisi'ni geri çekme kararı aldı

        İspanya hükümeti, Buenos Aires Büyükelçisi'ni geri çekme kararı aldı

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Arjantin Devlet Başkanı Jaiver Milei'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ve eşini hedef alan sözlerinin ardından başlayan kriz kapsamında Arjantin ile doğrudan diplomatik ilişkileri kestiklerini, Buenos Aires Büyükelçisi'ni geri çekme kararı aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:26
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        İspanya, Arjantin'deki büyükelçisini geri çekti
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        Albares, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Buenos Aires'te sadece ticari işler için personel bulunduracaklarını, bu ülkede görev yapan Büyükelçi Maria Jesus Alonso'yu geri çektiklerini duyurdu.

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        Arjantin Devlet Başkanı Milei'den "özür beklediklerini" yineleyen Albares, "Ancak durum değişmedi. İstişare için çağırılan Büyükelçi, Madrid'de kalacak. Arjantin büyükelçisiz kalıyor." dedi.

        İspanya Dışişleri Bakanı, "İspanyol kurumlarının tweetlerle dış politika yapmadığını ve herhangi bir şova katılmadıklarını" belirterek, "işbirliğinin her zaman daha önemli olduğunu" vurguladı.

        "Bu olay tektir. Uluslararası ilişkilerde başka bir örneği yoktur. Bir ülkeyi ziyarete başkentine gideceksiniz ve o ülkenin kurumlarına hakaret edip, iç işlerine karışacaksınız. İki devlet arasında birlikte yaşamın temel ilkesi devlet kurumlarına saygıdır." diyen Albares, şu ifadeleri kullandı:

        "Arjantin Devlet Başkanı'na layık olduğu tüm misafirperverliği burada gösterdik. Güvenliğini sağladık, Torrejon'daki askeri havaalanını açtık. Bazı şeyler, siyasi fikirler, ideolojiler tartışılabilir ama kurumlar tartışılmaz, hükümetler, ülkeler tartışılmaz. (Milei) İlk defa devlet başkanı olarak ülkemize gelen biri ama İspanyol kurumları ile hiçbir görüşme talebinde bulunmadı. Bu duruma gelinmesini biz provoke etmedik. Ama özellikle başkent Madrid'de olan bir şey sonrasında İspanyol kurumlarının egemenliğini ve onurunu korumak bir zorunluluktur. Karşılık olarak ilk gün Arjantin'deki Büyükelçi'mizi istişare için Madrid'e çağırdım, ikinci gün Arjantin'in Madrid Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdım ve bugün de Büyükelçi'mizi tamamen geri çekme kararı aldık."

        Albares ayrıca Milei'nin Madrid'deki konuşması sırasında İspanyol kurumlarına hakaret ederken, salondaki İspanyolların alkışlamasının ve gülmesinin kendisini Dışişleri Bakanı olarak derinden üzdüğünü" vurguladı.

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