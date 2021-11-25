Elçin Sangu’nun başrollerini Barış Arduç’la paylaştığı 2017 yapımı “Kiralık Aşk” dizisi İspanya’da yayınlanmaya başladı.

Dizinin final bölümü ise geçtiğimiz günlerde İspanya’da ekrana geldi. Sangu’nun hayranları yayın sırası ve sonrası Twitter’dan birçok tweet attı.

Ünlü oyuncu, İspanya’nın TT (Trending Topic) listesinin gündemine yerleşti. Elçin Sangu, İspanya’da 3 gün üst üste TT olarak son günlerin en çok konuşulan oyunculardan biri oldu.