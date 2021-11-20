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Elçin Sangu: İnşallah sektörden silinirler! - Magazin haberleri

Elçin Sangu: İnşallah sektörden silinirler!

'Kiralık Aşk' dizisiyle büyük şöhret yakalayan Elçin Sangu, bilinmeyenlerini anlattı. Televizyon dünyasındaki bazı kişiler hakkında ateş püsküren ünlü oyuncu, "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştireceğim çok ünlü var. İnşallah sektörden silinirler." dedi

20.11.2021 - 14:10 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Kurt Seyit ve Şura' ve 'Kiralık Aşk' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Elçin Sangu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Sangu, özel ve iş hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • "SEKTÖRDEN SİLİNİRLER İNŞALLAH"

    Sangu, "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin ünlü var mı?" sorusuna, "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var." yanıtını verdi.

  • "KİRALIK AŞK'I 2 KEZ REDDETTİM"

    'Kiralık Aşk' dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan oyuncu, "Dizinin başarılı olacağını önceden hissettin mi?" sorusunu şöyle cevapladı:

    'Kiralık Aşk'ı ben iki kez reddettim. Ümmü Burhan (yapımcı) ikna etmeseydi ben şu an yoktum yani, öyle söyleyeyim. Ümmü Hanım bana ‘Kızım ne kaybedeceksin? Senin çok çocuksu bir enerjin var. Bunu ekranda kimse görmedi. Nereye kadar dram? Bunu dene en azından. En fazla romantik komedi denemiş olursun’ dedi. Ben öyle girdim o işe.

  • "SAHTE HESABIM YOK"

    Sosyal medyada sahte bir hesabı olmadığını söyleyen Sangu, "Olmayacak birini stalk'larken yanlışlıkla like'layıp ardından like'ı geri çektin mi?" sorusunu ise, "Ben genelde birini stalk'lamıyorum. Böyle sahte bir hesabım da yok. Zten sayfamı da kendim yönetiyorum." şeklinde yanıtladı.

  • "İNATÇILIĞIM ZARAR VERİYOR"

    Çok inatçı olduğunu söyleyen Sangu, bu özelliğinin kendisine zarar verdiğini belirtti. Ünlü oyuncu, "Ben çerkezim inatçılığı genimden atamıyorum." dedi.

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