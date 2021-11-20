"KİRALIK AŞK'I 2 KEZ REDDETTİM"

'Kiralık Aşk' dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan oyuncu, "Dizinin başarılı olacağını önceden hissettin mi?" sorusunu şöyle cevapladı:



'Kiralık Aşk'ı ben iki kez reddettim. Ümmü Burhan (yapımcı) ikna etmeseydi ben şu an yoktum yani, öyle söyleyeyim. Ümmü Hanım bana ‘Kızım ne kaybedeceksin? Senin çok çocuksu bir enerjin var. Bunu ekranda kimse görmedi. Nereye kadar dram? Bunu dene en azından. En fazla romantik komedi denemiş olursun’ dedi. Ben öyle girdim o işe.