Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ülke basınında çıkan haberlere göre; La Liga'da zirvede bulunan Barcelona'da 5'i futbolcu 2'si teknik ekipten olmak üzere 7 kişinin testi pozitif çıktı.

Ancak Katalan ekibinin bu vakaları kamuoyuna duyurmadı ve lig yönetimine bildirmediği öne sürüldü. Virüse yakalanan isimlerin hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, 7 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.