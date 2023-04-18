Kendi hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Cebreros, "Gençler de hiç para harcamadan bisiklete binerek, sadece geri dönüşümle bile benzer hayallerini gerçekleştirebilirler, buna inansınlar" diye konuştu.

Jorge Perez Cebreros, gazetecilere, amaçlarının farklı kültürleri görüp, daha çok şey öğrenmek olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE ÇOK ÖZELDİ BİZİM İÇİN"

Çıktıkları turun devamında Gürcistan, Ermenistan, İran ve Pakistan üzerinden Hindistan'a ulaşmak istediklerini anlatan Cebreros, şunları kaydetti:

"Küçük yerlerde konaklamayı tercih ediyoruz. Sabahları istediğimiz zaman uyanıp çadırımızı topluyoruz. Günlük ne kadar pedal çeviriyoruz? Bu bisikletimizden dolayı rüzgara ve karşımıza çıkabilecek yokuşlara bağlı olarak değişiyor. Bazen 20 kilometre, bazen de 50-100 kilometre gidebiliyoruz. Bazen de çok güzel bir manzara bulup orada durduğumuz, ilerlemediğimiz de oluyor."

Beatrice Esposito ise rotalarında yer alan Türkiye'yi çok güzel bulduklarını ve Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldıklarını vurgulayarak, "Bu misafirperverliği diğer ülkelerde de yaşadık ama Türkiye çok özeldi bizim için. Türk insanı çok iyi, burada güzel anılarımız oldu" diye konuştu.