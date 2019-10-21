La Liga'da Real Madrid'in Mallorca karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında İspanya'da tek gündem Galatasaray maçı oldu.

İspanya basınının, Zinedine Zidane'ın kader maçı olarak yorumladığı Galatasaray karşılaşması, önde gelen gazetelerin manşetine taşındı.

"BU BİR FİNAL HAZARD"

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca, sezon başından beri performansıyla beklentilerin altında kalan Hazard'a çağrıda bulundu. Gazetenin manşetinde "Bu bir final Hazard" ifadeleri yer aldı.

"CEHENNEME HOŞ GELDİN"

AS gazetesi ise Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosfere dikkat çekti ve Real Madrid'i zor bir maç beklediğine vurgu yaptı. İspanyol gazetenin manşetinde "Cehenneme hoş geldin Real Madrid" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇINA DOĞRU...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle: