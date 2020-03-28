İspanya'da ölü sayısı artmaya devam ediyor!

İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 832 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bu rakamlarla birlikte ülkede toplam ölü sayısı 5690'a yükseldi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 64 bin 59'dan 72 bin 248'e yükseldiği ifade edildi.