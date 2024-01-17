İspanya'da "kötülükleri kovmak için" atlar ateş üzerinden atlatıldı

Köy dışından atları izlemeye gelen Antonio ve eşi Ruiz ise "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz ve fırsat buldukça geldiğimiz bir festival. Oldukça renkli ve eğlenceli bir etkinlik. Bu zamana kadar hiçbir zaman atların zarar gördüğüne veya yaralanma olduğuna ilişkin bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.