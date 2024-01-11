İspanya'da hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi

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İspanya'da son haftalarda grip, influenza ve Covid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonu vakalarının artması ve hastanelerdeki yoğunluğa karşı merkezi hükümet önlem aldı.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki 17 özerk yönetimin 6'sında uygulanan hastane ve diğer tüm sağlık merkezlerinde maske takma zorunluluğunun ülke geneline genişletildiğini bildirdi.

Garcia, vakalarla ilgili gelişmelerin her özerk yönetime göre ayrı değerlendirileceğini, art arda iki hafta vaka sayılarında düşüş görülen bölgelerde "maske takma zorunluluğunun kaldırılarak, sadece tavsiye edileceği" notunu düştü.

GRİP VAKALARINDA SON 1 HAFTADA HASTANEYE YATIŞLAR YÜZDE 60 ARTTI

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede grip vakalarında son 1 haftada hastaneye yatışlarda yaklaşık yüzde 60 artış kaydedildi.

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Solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili sorunlardan dolayı hastanelerdeki en fazla yoğunluk Castilla-La Mancha (her 100 bin kişide ortalama 1709 vaka), Valensiya, Asturias, Kanarya Adaları ve Castilla ve Leon özerk yönetimlerinde görülüyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, özellikle artan grip vakalarından dolayı hastanelerde yoğunluğun arttığı, muayene sürelerinin uzadığı, randevuların 10-15 güne kadar daha geç verildiği, yatak kapasitelerinin yetersiz olmasından dolayı bazı ameliyatların ertelendiği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı, grip olanların doktor raporu almadan 3 gün evde istirahat yapmalarına olanak sağlayacak bir çalışma başlatsa da sendikalar ve işverenler buna karşı çıkıyor.

İspanya'da Covid-19 salgını döneminde başlayan kapalı alanda maske takma zorunluluğu kademeli olarak kaldırılmış ve son olarak 3 Temmuz 2023'de Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla hastanelerdeki bu uygulamaya da son verilmişti.