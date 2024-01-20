İspanya'da geleneksel Sant Antoni Festivali kutlandı
İspanya'nın Morella kentinde düzenlenen geleneksel Sant Antoni Festivali'ne katılanlar şeytan kılığında giyinerek ateş ve havai fişekler yakarak yürüdü
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İspanya'nın Morella kentinde 15. yüzyıldan kalan geleneksel Sant Antoni Festivali kutlandı.
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Festivale katılan vatandaşlar, şeytan kılığında giyinerek ateş ve havai fişekler yakarak yürüdü.
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Festival kapsamında bölge sanatçıları tarafından tiyatro oyunu sergilendi.
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Festival kapsamında Barraca adı verilen yapay ağaç yakıldı.
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Kule, çam ağacı dallarından özenle inşa edilmiş olup, festivalin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkıyor.
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