İSO 70 yaşında!

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İstanbul Sanayi Odası (İSO), kuruluşunun 70'inci yılını düzenlediği özel bir Gala Gecesi ile kutladı.



Gala Gecesi’nin açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO’nun 1952 yılında 750 öncü sanayicinin attığı ulvi adımla başlayan yolculuğunun sürekli artan başarı ve ilerlemelerle bu sene 70’inci yılına kavuştuğunu vurguladı.

İSO’nun başından itibaren bir aile, bir ekip ruhuyla hareket ederek geçen 70 yılda Türkiye’nin en güçlü ve köklü kurumu olmanın yanı sıra marka değeri ve güvenilirliği yüksek bir kurum haline geldiğinin altını çizen Bahçıvan, "Türkiye’nin üretim hayatını ve ekonomisini geliştirerek, milletimizin refahını artırarak, ülkemizin gelişmiş ülkeler liginde yer almasını sağlamak da biz sanayicileri var ediyor, bugünlere getiriyor" dedi.

Çağdaş ve mutlu bir geleceğe doğru ilerlemenin yolunun nitelikli eğitimden geçtiğini vurgulayan Bahçıvan, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz her bir deneyim, gelecek nesillere verebileceğimiz yurt sevgisi ve üretimden itibar kazanma aşkı, üretimden kaynağını alan duyguyu onlarda yeşertmek, tüm sanayicilerimizin duyduğu en büyük mutluluk olmalı. Gençlerimizin, gelecekte de ülkemizi birikimleriyle, düşünceleriyle zenginleştireceklerine, nitelik katacaklarına inanmak gelecek adına bizi umutlandırıyor. İşte bu gençlerimiz sayesindedir ki ülkemizden ümidimizi kesmeyeceğiz. Global olacağız ama değerlerimize, bu toprakların bize kazandırdıklarına azim ve kararlılıkla sahip çıkacağız" ifadelerimizi kullandı.

'MESLEK LİSELERİ YÜZDE 95 DOLULUK ORANINA ULAŞTI'

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Mahmut Özer de İstanbul'da mesleki eğitimin güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Üç buçuk yıl önce İSO Başkanı ve İTO Başkanı ile birlikte kronik bir problem olan mesleki eğitimin güçlendirilmesi için bir adım attık. İstanbul'daki meslek liselerinde yakılan bu meşalenin 81 ile yayılmasıyla ortaya bambaşka bir hikaye çıktı. Meslek liseleri yüzde 95 doluluk oranına ulaştı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İYİ YETİŞMİŞ GENÇLERE İHTİYACI VAR'

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da, "Bugünün dünyasında değişen şartlara uyum sağlamayı öğrenen, yeni düşüncelere kapısı açık, cesur davranan, ekosistemleri koruyan, sosyal adalet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi değerlere önem veren daha fazla işletmeye ihtiyaç var. Türkiye’yi arzu ettiğimiz noktaya taşımak iyi yetişmiş, iyi eğitim almış, akıllı ve parlak gençlerimizin elinde. Onlara burada daha iyi bir gelecek sunmak için çabalamalı ve hayattan öğrendiklerimizi, başarılarımızı, hatalarımızı ve bunlardan çıkardığımız dersleri, tecrübelerimizi onlarla paylaşarak daha kalkınmış ve müreffeh Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için çalışmalıyız" diye konuştu.

Gecede bir konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "Yarını daha güçlü bir Türkiye inşa etmenin anahtarı, üretmek, üretmek, üretmek. Ülkemiz sanayi üretiminin yüzde 35’ini, katma değerin yüzde 49’unu ve istihdamın yüzde 36’sını karşılayan İSO’nun bu gayede emekleri büyük" ifadelerini kullandı.

Galaya katılan TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu da, "İSO, Türkiye’de sanayinin asli temsil makamı olma sorumluluğunu yerine getiren bir kurum oldu. Ülkemizde üretilen 4 bin farklı sanayi ürününün yüzde 46’sında ya birinci ya da ikinci, üçüncü büyük üretim kapasitesine sahip durumda. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması ile benzersiz bir kaynak sunarak kamudan özel sektöre herkese ışık tutuyor" dedi.

70 YILLIK SANAYİCİLERE PLAKET

İSO 70'inci Yıl Gala Gecesi’nde, odanın kurulduğu 1952 yılından bu yana üyesi olan 70 yıllık 12 sanayi kuruluşuna plaket takdim edildi. Plaket alan kurumlar, Doğanlar Mobilya Grubu, Elit Çikolata, Güven Boya, İstanbul Kraft Torba, Kendir ve Keten, Konbaş Ambalaj, MobilOil, Santafarma İlac, Tekta Deri, Şişecam, Unilever Turkiye ve Ülker Bisküvi’den oluştu.

Gala Gecesinde, 20 yıl ve üzeri İSO Meclis Üyeliği yapmış olan sanayicilere de plaket takdim edildi. Bu kapsamda 30 yıl üzeri İSO Meclis Üyelikleri nedeniyle İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, C. Tanıl Küçük, Ömer Dinçkök ve Memduh Hacıoğlu birer plaket aldı. Plaket verilen diğer Meclis üyeleri de Engin Koyuncu, Mahmut Mahir Kuşçulu, Halil Demirkaya, Hüsamettin Kavi, Mehmet Büyükekşi, Günaydın Yirmibeşoğlu, Muammer Yüceler, A. Fikret Evyap, Halit Narin, Zeynep Bodur Okyay, Nurettin Çetinkaya, Nazif Niyazi Öztürk, Fikret Tanrıverdi, Celal Çiçek, Abdülbaki Kuriş ve Ali Coşkun’dan oluştu.