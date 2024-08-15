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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İSO Başkanı Bahçıvan: Karşılaştığımız enflasyon muhasebesi, vergi prensipleriyle uyuşmamaktadır - İş-Yaşam Haberleri

        İSO Başkanı Bahçıvan: Karşılaştığımız enflasyon muhasebesi, vergi prensipleriyle uyuşmamaktadır

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ağustos ayı içinde yayınlanan bir kararla uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin vergi prensipleri ile uyuşmadığını, özellikle reel sektör ve sanayici açısından haksız vergi oluşturacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:14
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        İSO'dan enflasyon muhasebesi eleştirisi
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        İstanbul Sanayi Odası Başkanı (İSO) Erdal Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, "Karşılaştığımız enflasyon muhasebesi, vergi prensipleriyle uyuşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

        İSO Başkanı Bahçıvan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "Ağustos ayı içinde yayınlanan bir kararla bu ay uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin özellikle reel sektör ve sanayici açısından haksız bir vergi oluşturacağı net bir şekilde görülmektedir. Hükümetimiz tarafından uygulanmakta olan Orta Vadeli Programın sabırla ve başarıyla adım adım ilerlediği böylesi bir dönemde; sanayicimizin finansal kısıtlar ve zorluklarla, yükselen maliyetlerle, giderek daha da zorlaşan rekabet koşullarıyla ve istihdam ortamının zorlayıcı faktörleriyle verdikleri mücadeleye karşın bu programın en büyük yükünü çektikleri unutulmamalıdır. Bu nedenle; ülkesine ve ülkesinin geleceğine güvenip, karşılığı bu boyutuyla ancak orta ve uzun vadede alınacak olan yatırımların bir gelir ve kazanca ulaşmadan, adeta bir varlık değerlendirmesi vergisi altında enflasyon muhasebesinin uygulanacak olmasının, vergi prensipleri ile uyuşmadığını düşünüyorum. Kaldı ki yaz aylarının tam ortasında bulunmamız münasebetiyle gerek mali müşavirlerin gerekse muhasebe kadrolarının yılın bu en sıkışık dönemlerinde sağlıklı bir değerlendirme yapmaları da mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla yılın bu en hassas döneminde getirilecek böyle bir yükün, böyle bir uygulamanın, Maliye tarafından hedefine ulaşıp ulaşmayacağına dair de şüphelerimiz bulunmaktadır. Reel sektörün içinden geçmekte olduğu zorlu koşullar düşünülerek; karşılaştığımız enflasyon muhasebesinin tüm yönleriyle gözden geçirilerek sanayicimizi rahatlatacak bir aklı selim kararın beklentisi içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum."

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