İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87.9 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışla dördüncü oldu. Böylece ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki senenin sıralamasına göre değişmedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU HANGİSİ?

Bir önceki yıl, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştu. 2018 yılında Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23.6 milyar lira ile üçüncü sırada yer almıştı. Bu yıl ilk kez listeye giren Star Rafineri 20.831 milyar lirayla 5.sırada yer alırken, Tofaş 17.214 milyar TL ile 7. sıraya geriledi

EN BÜYÜK 100 SANAYİ KURULUŞU

2019 2018 Kuruluşlar Üretimden satışlar (Net) (TL) 1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 87.949.306.283 2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 37.070.563.066 3 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 25.850.659.907 4 4 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 24.635.365.339 5 - Star Rafineri A.Ş. 20.831.490.442 6 6 Arçelik A.Ş. 18.618.318.252 7 5 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 17.214.311.459 8 7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 16.391.885.570 9 - - - 10 8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 14.146.073.159 11 15 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 12.591.587.725 12 10 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 10.903.560.018 13 11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 10.338.694.378 14 12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 9.943.691.164 15 - - - 16 9 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. 9.803.127.248 17 13 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 9.233.405.399 18 22 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 8.677.894.242 19 33 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 8.515.825.488 20 17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 8.359.211.422 21 14 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 7.834.471.752 22 18 Aygaz A.Ş. 7.096.871.977 23 21 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 6.973.646.070 24 20 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 6.821.596.719 25 25 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. 6.450.827.343 26 23 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 5.947.670.908 27 19 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. 5.833.302.956 28 24 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 5.590.822.991 29 26 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 5.280.678.279 30 45 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 5.240.529.005 31 28 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 5.235.877.230 32 29 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 5.142.855.672 33 37 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 5.064.201.391 34 39 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 4.788.222.730 35 32 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 4.735.845.003 36 27 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 4.599.424.093 37 42 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 4.440.145.122 38 - Eti Bakır A.Ş. 4.403.956.126 39 47 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 4.218.086.172 40 31 Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. 4.183.924.272 41 30 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 4.011.288.457 42 35 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 3.965.914.426 43 65 Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. 3.883.238.111 44 46 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 3.828.375.148 45 50 Coca-Cola İçecek A.Ş. 3.790.697.383 46 41 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 3.722.101.899 47 34 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. 3.707.832.143 48 53 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 3.651.639.428 49 44 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 3.544.617.111 50 40 Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. 3.426.968.235 51 61 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 3.396.379.700 52 70 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 3.386.939.367 53 51 İpragaz A.Ş. 3.360.533.727 54 56 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 3.355.657.610 55 36 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 3.307.473.850 56 48 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 3.294.932.820 57 58 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 3.241.113.611 58 59 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 3.235.759.055 59 38 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 3.152.360.314 60 69 MAN Türkiye A.Ş. 3.118.994.638 61 43 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 3.000.674.477 62 55 MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 2.953.852.140 63 60 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 2.952.193.096 64 84 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 2.923.368.100 65 62 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 2.908.037.114 66 86 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 2.894.895.278 67 71 Soda Sanayii A.Ş. 2.790.339.777 68 77 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 2.758.588.277 69 67 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 2.707.591.115 70 122 Trakya Cam Sanayii A.Ş. 2.683.580.577 71 54 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 2.667.090.370 72 64 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 2.655.120.810 73 72 Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. 2.636.427.236 74 81 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.573.533.611 75 82 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. 2.539.723.345 76 57 Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. 2.534.389.060 77 85 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. 2.527.326.947 78 91 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.513.343.408 79 73 Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. 2.495.028.779 80 52 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. 2.488.733.974 81 88 Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. 2.483.990.268 82 80 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. 2.454.739.502 83 74 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. 2.424.295.327 84 - - - 85 102 Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 2.340.298.608 86 100 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. 2.329.540.170 87 92 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.308.164.629 88 90 Atlas Enerji Üretim A.Ş. 2.283.175.406 89 76 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 2.258.116.827 90 133 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü 2.219.654.630 91 93 Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. 2.186.330.736 92 49 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2.182.370.896 93 - - - 94 115 Tusaş Motor Sanayii A.Ş. 2.174.890.126 95 98 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 2.172.402.158 96 96 Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 2.146.184.392 97 97 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 2.141.053.054 98 87 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2.101.064.225 99 99 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 2.098.945.656 100 - BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 2.077.503.219