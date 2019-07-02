02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Porsche, anlamından dolayı Türkçe bir isim olan Taycan ismini verdiği yeni Mission E elektrikli sedan performans modelininin ilk prototipini görücüye çıkardı.
Tam ve siyah bir kamuflajlı kaplı olmasına rağmen Çin sokaklarında yoğun ilgi gören Taycan, üçlü demo turuna hazırlanıyor.
Şangay'daki Porsche Deneyim Merkezi (PEC) galerisinde sergilenen Porsche Taycan'ı ilk olarak Çinli yarışçı Li Chao kullandı. Özellikle aracın tutuşundan etkilendiğini belirten Chao, Taycan'ın geniş şasisiyle bir spor arabanın olmazsa olmazı görülen keskin tutuşu başarıyla harmanladığını ve binek araçların uzun mesafe konforunu sunduğunu belirtti. Chao, arka aks kumandasının kritik bir rol oynadığını belirterek dönüşlerde fark yarattığını belirtti.
Porsche Taycan Çin'in ardından 4-7 Temmuz tarihleri arasında Hill Run'da Goodwood Hız Festivali'nde boy gösterecek ve burada eski Formula 1 pilotu Mark Webber tarafından kullanılacak. Üçlü demo turu 13-14 Temmuz'da New York'da ABB FIA Formula E finalinde, Le Mans şampiyonu Neel Jani'nin testiyle sonlanacak.
Eylül ayında piyasaya sürülecek araç Tesla'nın performans modelinin hakimiyetini kırmayı amaçlıyor. Taycan'ın iddiası Tesla'nın aksine yüksek güç çıkışını uzun süreçler boyunca devam ettirebileceği iddiası ve Porsche 911 gibi de kullanılabilecek olması.
592 beygir gücüne sahip araç saatte 250 km hız yapabilecek ve 0'dan 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkabilecek. 800 voltluk teknolojiyle tam şarj süresi de 15 dakikada gerçekleştirilebilecek olan Porsche Taycan için 2500 euro ön ödemeyle sipariş toplanıyor.
Porsche Taycan baz modelinin satış fiyatı ise 80 bin euro civarında tahmin ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!