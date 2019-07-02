Porsche, anlamından dolayı Türkçe bir isim olan Taycan ismini verdiği yeni Mission E elektrikli sedan performans modelininin ilk prototipini görücüye çıkardı.

Tam ve siyah bir kamuflajlı kaplı olmasına rağmen Çin sokaklarında yoğun ilgi gören Taycan, üçlü demo turuna hazırlanıyor.

Şangay'daki Porsche Deneyim Merkezi (PEC) galerisinde sergilenen Porsche Taycan'ı ilk olarak Çinli yarışçı Li Chao kullandı. Özellikle aracın tutuşundan etkilendiğini belirten Chao, Taycan'ın geniş şasisiyle bir spor arabanın olmazsa olmazı görülen keskin tutuşu başarıyla harmanladığını ve binek araçların uzun mesafe konforunu sunduğunu belirtti. Chao, arka aks kumandasının kritik bir rol oynadığını belirterek dönüşlerde fark yarattığını belirtti.

Porsche Taycan Çin'in ardından 4-7 Temmuz tarihleri arasında Hill Run'da Goodwood Hız Festivali'nde boy gösterecek ve burada eski Formula 1 pilotu Mark Webber tarafından kullanılacak. Üçlü demo turu 13-14 Temmuz'da New York'da ABB FIA Formula E finalinde, Le Mans şampiyonu Neel Jani'nin testiyle sonlanacak.

Eylül ayında piyasaya sürülecek araç Tesla'nın performans modelinin hakimiyetini kırmayı amaçlıyor. Taycan'ın iddiası Tesla'nın aksine yüksek güç çıkışını uzun süreçler boyunca devam ettirebileceği iddiası ve Porsche 911 gibi de kullanılabilecek olması.

592 beygir gücüne sahip araç saatte 250 km hız yapabilecek ve 0'dan 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkabilecek. 800 voltluk teknolojiyle tam şarj süresi de 15 dakikada gerçekleştirilebilecek olan Porsche Taycan için 2500 euro ön ödemeyle sipariş toplanıyor.

Porsche Taycan baz modelinin satış fiyatı ise 80 bin euro civarında tahmin ediliyor.