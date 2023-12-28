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        Haberler Spor Futbol İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın Galatasaray ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak camialarını mutlu etmek istediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:42
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        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
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        Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.

        Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ile kaptan Edin Dzeko'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

        Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Kartal, Galatasaray ile kısa bir süre önce karşılaştıklarını hatırlatarak, "Lig maçından sonra kısa da olsa hazırlanmak için zamanımız oldu. Yarınki maçın uzama ve penaltılara gitme ihtimali var. Her türlü olasılığı düşünerek en iyi şekilde hazırlandık. İyi bir futbolla yarınki maçı kazanıp 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bugüne kadar Süper Lig'de ortaya koyduğumuz iyi ve güçlü bir oyun var. Bunu yarın rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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        Süper Lig ve kupa maçları için farklı stratejiler gerektiğini dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

        "Derbide kendimize göre planlarımız vardı. Maçı kazanmak için bir kadro sahaya sürdük. Hücum opsiyonları yüksek oyuncularla maça başladık. İlk yarı tam anlamıyla istediklerim olmadığı için ikinci yarı takımın sertleşmesi ve dinamizm kazanması için devre arasında ilk hamlemi yaptım. 68. dakikada King'i alınca oyun bizim kontrolümüze geçti. Maçı tekrar tekrar izledik. İki tane yüzde 100 pozisyonumuz var. Üç tane de şanssızlık yaşadığımız son paslarımız gol olmadı. İlk yarı vasatın altında oynadık ama mücadele gücümüz yüksekti. Galatasaray'ın da mücadele gücü yüksekti ve üzerimize geldiler. İkinci yarı çok güzel reaksiyon gösterdik. Oyun kısır geçse de kontrol bizim elimizdeydi. Derbiler, kolay kolay unutulmayacak maçlardır. Stratejimiz önce kazanmak, kazanamıyorsak da sahamızda kaybetmemekti. Sonuçta bu uzun soluklu bir maraton."

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        İsmail Kartal, Galatasaray'ın derbide zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulunduğunu ileri sürerek, "Oyun üstünlüğünü de ele aldık. Rakip takımın oyuncuları 55-60. dakikadan sonra sürekli yere yattı, oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. Sürekli yerde yatan, oyunun hızını yavaşlatmaya çalışan Galatasaraylı oyunculardı. Berabere kaldığımız için üzüldük. Üç puan alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Yarın tam kadroyla çıkacağız. Bu maçlar için ekstra motivasyona gerek yok. Hepsi motive durumda. Kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Güçlü oyunumuzu Galatasaray'a göstermek istiyoruz. Onlar da iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Daha iyi motive olup, maçı kazanıp, kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ŞAMPİYONLUĞUMUZ BİR ŞEKİLDE ELİMİZDEN ALINDI"

        İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunda otobüs kurşunlanma olayıyla şampiyonluklarının elinden alındığını savundu.

        Fenerbahçe'de 2014 Süper Kupa'yı kazandığını hatırlatan Kartal, "İlk Fenerbahçe teknik direktörlüğümde kupa kazandığım için çok mutlu olmuştum. Ligde de liderdik. Şampiyon olmamız gerekiyordu. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum kurşunlanma olayı olunca önümüz kesilmişti. Biz vermedik, şampiyonluğumuz bir şekilde elimizden alındı. İnsanlar bunları unutuyor ama biz unutmadık. Hala failleri bulunmadı. Bugün ise çok güzel bir saha ve statta oynayacağız. Yarın 9 yıl önce kazandığım Süper Kupa'yı bir kez daha alarak camiamızı mutlu etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

        İsmail Kartal, Galatasaray tarafı ile ortak basın toplantısı düzenlenmeme kararıyla ilgili, "Sayın Başkanımız, kulüp yönetimimiz karar veriyor. Bu karara uymak zorundayım. Bu kararın neden alındığı iyi araştırılsın." dedi.

        "FRED'İN OLMADIĞI MAÇLARDA ZORLANDIK"

        Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, orta saha oyuncusu Fred'in yokluğunda zorlandıklarını belirterek, "Fred çok iyi ve kariyerli bir oyuncu. Oynadığı zaman bize çok şey katıyor ama diğer futbolcularımız da değerli. Fred olmadığı zaman bazı maçlarda zorlandık. Ancak bizim için Fenerbahçe'de çubukluyu giyip sahaya çıkan her oyuncu değerlidir." diye konuştu.

        Samet Akaydın'ın ara transferde takımdan ayrılması ihtimalinin sorulması üzerine Kartal, "Öyle bir şey yok. Ben kadroya almadım. Bu kadar." diyerek sözlerini tamamladı.

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