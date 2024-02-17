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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geri dönüşe imza attıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2024 - 22:10 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:05
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        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Geri dönüş ile ilgili konuşan İsmail Kartal saha zeminini sert bir dille eleştirdi. İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

        "FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞTIK"

        "Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın ekibini, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta ilk devre istediklerimizi yapamadık. Oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri fazla olan yerlerinde oyuncularım matematiği algılayamadı. İyi bir görüntü sergileyemedik ve 1-0 geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik."

        "OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRMEDİK"

        "İkili mücadelelerde öne geçtik, ikinci topları aldık ve golleri bulduk. Sonuçta biz kazandık. Bu sahada iyi futboldan ziyade iyi mücadele, iyi strateji gerekiyordu. İkinci yarı iyi mücadele ettik, iyi strateji koyduk. Rizespor'un hocasını ve futbolcularını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Oyunu çirkinleştirmediler. Her iki takım oyuncularını ağır sahaya, kötü zemine rağmen futbol oynamaya çalıştıkları için tebrik ediyorum. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 puan çok önemliydi."

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