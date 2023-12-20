Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Trabzonspor
        TS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        24
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        MKE Ankaragücü
        MKE
        18
        Rams Başakşehir
        İBFK
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i

        Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 17. haftada lig üçüncüsü Kayserispor'a konuk olacak. Sakatlığı bulunan Edin Dzeko'yu Galatasaray derbisi öncesi riske etmeyip kadroya almayan teknik direktör İsmail Kartal, forvet hattında Michy Batshuayi'ye görev verecek. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

        • 2

          Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan ve averajla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

        • 3

          4 EKSİK VAR

          Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Edin Dzeko zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

        • 4

          İRFAN CAN KAHVECİ VE CRESPO SINIRDA

          Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.

        • 5

          Teknik direktör İsmail Kartal, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Kayserispor maçından 4 gün sonra Galatasaray'la derbi maçta karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, buna karşın Kayseri'de rotasyona gitmeyi düşünmüyor.

        • 6

          Kayseri'nin ligde üçüncü sırada olduğunu göz önünde bulundurarak as kadroyla sahaya çıkıp kazanmak isteyen İsmail Kartal, alınacak bir üç puanla takımını derbiye moralli şekilde hazırlamayı planlıyor.

        • 7

          DZEKO YERİNE BATSHUAYI

          Fenerbahçe'de sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Dzeko, Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Bosna Hersekli golcünün yerine forvet hattında Michy Batshuayi'nin forma giymesi bekleniyor.

        • 8

          Stoper hattında ise Spartak Trnava maçının 11'ine göre tek değişiklik yapılacak. Oosterwolde'yi kulübeye çekecek olan İsmail Kartal, Hollandalı futbolcunun yerine Serdar Aziz'e görev verecek.

        • 9

          İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        • 10

          LIVAKOVIC

        • 11

          OSAYI

        • 12

          SERDAR AZİZ

        • 13

          DJIKU

        • 14

          FERDİ

        • 15

          İSMAİL

        • 16

          FRED

        • 17

          İRFAN CAN

        • 18

          SZYMANSKI

        • 19

          TADIC

        • 20

          BATSHUAYI

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Habertürk Anasayfa