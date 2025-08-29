İsmail Kartal'da sıcak gelişme!
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından İsmail Kartal'a Rusya'dan talip var.
Rusya Premier Lig’e kötü başlangıç yapan Spartak Moskova’da hoca arayışları erken başladı.
Ligin ilk altı karşılaşmasında yalnızca iki galibiyet elde eden Spartak’ta gündeme gelen yeni isim İsmail Kartal oldu.
Son olarak Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i de kadrosuna katan Moskova ekibinde yönetim sportif değişikliğe gitmek isterken Rafa Benitez ile birlikte İsmail Kartal’ın ismi ön plana çıktı.
Öte yandan Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yol ayrımına gidilmesinin ardından İsmail Kartal, sarı lacivertliler için de ciddi aday pozisyonunda.
Teklif gelmesi durumunda tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.
