Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol İsmail Kartal'da sıcak gelişme! - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal'da sıcak gelişme!

        Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından İsmail Kartal'a Rusya'dan talip var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 13:02 Güncelleme: 29.08.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rusya Premier Lig’e kötü başlangıç yapan Spartak Moskova’da hoca arayışları erken başladı.

        • 2

          Ligin ilk altı karşılaşmasında yalnızca iki galibiyet elde eden Spartak’ta gündeme gelen yeni isim İsmail Kartal oldu.

        • 3

          Son olarak Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i de kadrosuna katan Moskova ekibinde yönetim sportif değişikliğe gitmek isterken Rafa Benitez ile birlikte İsmail Kartal’ın ismi ön plana çıktı.

        • 4

          Son olarak Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i de kadrosuna katan Moskova ekibinde yönetim sportif değişikliğe gitmek isterken Rafa Benitez ile birlikte İsmail Kartal’ın ismi ön plana çıktı.

        • 5

          Öte yandan Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yol ayrımına gidilmesinin ardından İsmail Kartal, sarı lacivertliler için de ciddi aday pozisyonunda.

        • 6

          Teklif gelmesi durumunda tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        Fenerbahçe hisselerinde ayrılık yükselişi
        Fenerbahçe hisselerinde ayrılık yükselişi
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        13 yılın ardından yeniden başladı
        13 yılın ardından yeniden başladı
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa