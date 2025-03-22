İsmail Kartal'a İran'da büyük onur
İran ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.
İran Ligi'nde mücadele eden Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, elde ettiği galibiyetlerle adından söz ettiriyor.
Persepolis'te 9 maçtır görev yapan 63 yaşındaki teknik adam, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.
KARTAL'IN PERFORMANSI
İsmail Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve maç başına da 1.67 puan ortalaması yakaladı.
LİGDE 2. SIRADA
Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
SIRADAKİ RAKİP SHAMS AZAR
İsmail Kartal'ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.