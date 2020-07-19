İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki çifti, geçen cuma Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
Magazin Hattı’nın haberine göre çift; adliyeye beraber gitti. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü.
Üç yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren karı koca 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.
Duygu Kumarki, boşanma iddialarının ardından “Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz. İsmail Hacıoğlu ile ben Duygu Kumarki Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir. Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız” demişti.
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