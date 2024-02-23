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        Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki ikinci baharlarını yaşıyor - Magazin haberleri

        İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki ikinci baharlarını yaşıyor

        2020'de boşandıktan sonra 2024'e barışarak giren İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki ikinci baharlarını yaşıyor. Çift, Duygu Kaya Kumarki'nin doğum gününde duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:58
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        • 1

          İsmail Hacıoğlu, kariyerinde de özel hayatında da özel günler geçiriyor. 'Cem Karaca’nın Gözyaşları'nda Cem Karaca'yı canlandıran Hacıoğlu, Duygu Kumarki ile barışmanın mutluluğunu yaşıyor.

        • 2

          2016'da evlenen çiftin Yemin (7) adını verdikleri kızları da dünyaya gelmişti. Hacıoğlu ve Kumarki, 2020'de ise anlaşmalı olarak boşanmıştı.

        • 3

          Ancak eski eşler 2024'e barışarak girdi. Yılbaşını birlikte kutlayan çiftten Duygu Kaya Kumarki bu fotoğraflarını paylaşarak, "2024 gönlünüzden geçtiği gibi geçsin" demişti.

        • 4

          Aşklarına yeniden bir şans veren ikiliden Duygu Kaya Kumarki, önceki akşam yeni yaşını kutladı.

        • 5

          Duygu Kaya Kumarki, eski eşi İsmail Hacıoğlu ile sarıldığı anlar sosyal medya sayfasına taşıdı.

        • 6

          İHANET İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

          Duygu Kumarki, 4 yıllık evliliklerinin oyuncu Merve Çağıran yüzünden bittiğini öne sürmüş, Hacıoğlu ise şu açıklamayı yapmıştı: "Boşanıyoruz" dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, "kesin bu yüzden boşandılar." İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil.

        • 7

          Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla.

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