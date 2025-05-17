İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz, büyükannelerini kaybetti

Ünlü oyuncu kardeşler İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz, sosyal medya üzerinden üzücü bir kayıp haberi paylaştılar. Kardeşler, büyükanneleri Mükafat Aşıcılar'ın vefat ettiğini duyurdu. İkili, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Değerli büyüğümüz, kıymetli büyükannemiz Mükafat Aşıcılar'ı kaybettik. Cenazesi, Pazar günü öğle namazını takiben Manisa Laleli Camii'nde kılınacaktır"

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Fotoğraflar: Instagram