Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Giresunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK'nin muhtemel 11'i... Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi?

Ismael'den Ghezzal kararı! İşte Beşiktaş'ın Giresunspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Giresunspor'a konuk olacak. Fenerbahçe derbisinden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, Karadeniz'de galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kara Kartal'da teknik direktör Valerien Ismael, zorlu maçın 11'ini büyük ölçüde belirlerken, Rachid Ghezzal hakkındaki kararını da verdi. İşte Beşiktaş'ın Giresunspor maçı muhtemel 11'i...

08.10.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde oynadığı derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Giresunspor maçına çevrildi. 

  • Siyah-beyazlılar, bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmadan üç puanla ayrılıp, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

  • Teknik direktörü Valerien Ismael, kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. 

  • GHEZZAL YİNE YEDEK

    Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve Fenerbahçe maçının son bölümünde formasına kavuşan Rachid Ghezzal'ın Giresunspor maçına da yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.

  • Fransız teknik adamın, henüz tam olarak hazır olmayan Cezayirli yıldızı riske etmek istemediği ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil etmeyi planladığı bildirildi. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.