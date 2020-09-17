Bursa'da edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı yaklaşık 80 bin öğrencinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesinde bazı kişilerin yasadışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirip öğrencilere satma hazırlığı içerisinde olduklarını tespit edildi.
Bu tespitin hemen ardından Bursa İl Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, zanlıların Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen fabrikaya gece yarısı baskın yaptı.
DEV BİR UYUŞTURUCU ÇİFTLİĞİ
İHA'da yer alan habere göre drone ile havadan da destek verilen operasyonda gecenin karanlığında fabrika binasının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, kapıları kırıp içeriye girdiklerinde fabrika yerine her odası kenevir serasına çevrilmiş dev uyuşturucu çiftliği ile karşılaştı.
ULTRAVİOLE IŞIKLARLA DONATILMIŞ SERA
Özel dizayn edilmiş havalandırma borulari, çalışır haldeki vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış sera odalarda yapılan aramalarda 430 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
BİR KİŞİ YAKALANDI İKİ KİŞİ ARANIYOR
Olayla ilgili Bursa'daki operasyonda bir kişi gözaltına alınırken 2 farklı ildede şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların yapıldığı tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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