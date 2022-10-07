İşlek yoldan hızla geçti! Küçük çocuk ölümden döndü

DHA'nın haberine göre, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza sonrası çocuğun yardımına ailesi ve çevredekiler koştu.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ayağının üzerinden tekerlek geçti. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğun görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.