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İŞKUR personel alımı 2022: 5 bin TL'den başlayan maaş ile İŞKUR memur ve personel alımı başvuru şartları ve ekranı

İŞKUR personel alımı 2022: 5 bin TL'den başlayan maaş ile İŞKUR memur ve personel alımı ilanları!

İŞKUR memur ve personel alımı için ilan sayfası yayınlandı. İş arayan kişiler için İŞKUR internet sitesi üzerinden güncel olarak personel ve memur ilanları yayınlıyor. KPSS şartsız ilanların da yer aldığı İŞKUR personel alımı ilan sayfasında iş için gereken özellikler, başvuru tarihleri ve şartları da paylaşılıyor. İşte, güncel memur ve personel alımı ilanları...

26.05.2022 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • İş arayan kişiler için personel alımı şartları ve kişiden beklenen özellikler kurum ve kuruluşların aradığı şartlara göre değişiklik göstermektedir. Bazı ilanlarda KPSS puanının 60 olma şartı aranırken bazı ilanlar KPSS sınav şartı aramamaktadır. 5.000 - 8.000 TL maaş aralığında güncel İŞKUR memur ve personel alımı ilan sayfasını sizler ile paylaştık. İşte, konuya ilişkin detaylar...

  • İŞKUR İLAN SAYFASI 2022

    İş arayan kişilerin İŞKUR internet sitesi üzerinden alım ilanlarına başvuru yapabilmesi için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Detaylı bir sorgulama için; aranılan pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adı, öğrenim durumu, iş yeri ünvanı, çalışma yeri gibi gibi bilgiler aratılmalıdır. Bu aşamalardan sonra İŞKUR ilanları sayfası görüntülenebilecektir. 

    GÜNCEL İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURMA ADIMLARI

    İş arayan kişilerin öncelikle İŞKUR'un resmi internet sitesi olan "iskur.gov.tr" adresine giriş yapması gerekmektedir. Ardından sağ tarafta yer alan "İnternet Şubesi"ne tıklanmalıdır. Sonrasında "E-Devlet" üzerinden giriş seçilerek açılan kayıt sayfasında "İş Arayan" bölümünden "Üye Ol" kısmına tıklanarak bilgiler eksiksiz şekilde doldurulmalı, sözleşmeler kabul edilmelidir. 

  • İŞKUR KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

    İŞKUR kayıt belgesi için İŞKUR iş müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Sadece T.C vatandaşlarının yapabilidiği başvurularda reşit olan kişiler için askerliği bitirme şartı aranmaktadır. Kişi hiç eğitim almamış veya çalışmamış ise İŞKUR üzerinden mesleki eğitim alabilmektedir. İŞKUR kaydı için sadece İŞKUR'dan alınmış belgeler geçerlidir. 

  • İŞVEREN İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURMA ADIMLARI

    İşverenler için profil oluştururken aradığı işçi için belirttiği kriterler önem taşır. İşverenler "esube.iskur.gov.tr" sitesi üzerinden giriş yaparak "Üye Ol" butonu ile giriş sağlamalıdır.

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