İşkur çalışma saatleri: İşkur hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri

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İŞKUR, çalışmak isteyen kişileri vasıflarına uygun işler bulmak ve işverenlere de işlerine uygun vasıfta işçi bulmaya aracılık eden bir kurumdur. Bir diğer ifadeyle iş arayanları ve işçi bulmak isteyenleri bir araya getiren kurum olan İŞKUR “İstihdam Fuarları” da düzenlemektedir. İŞKUR mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, iş ve meslek danışmanlığı gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Biz de bu yazımızda pek çok kimsenin en az bir kere yolunun düştüğü İŞKUR ile ilgili bir takım bilgileri derledik. Bu yazımızda İŞKUR çalışma saatleri, İŞKUR öğle arası saati ve İŞKUR’un hafta sonu açık olup olmaması ile verileri bir araya getirdik.

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İŞKUR Çalışma Günleri

Türkiye’deki birçok kamu kurumu gibi İŞKUR’un da çalışma günleri hafta içini kapsamaktadır. Pazartesi-Cuma arası olan çalışma günlerinde İŞKUR vatandaşları birçok hizmeti sunmaktadır. Bazı işlemler e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilirken bazıları için Türkiye İŞ Kurumu şubelerine gidilmesi gerekmektedir. İŞKUR verdiği pek çok hizmet dolayısıyla oldukça yoğun olan bir kurumdur. Bu sebeple yapacağınız işlem ile ilgili kurumun internet sitesinden gerekli bilgiler almanızı ya da telefonla arayarak bilgi almanız yapacağınız işlemle ilgili zamanınızı planlamanıza olanak tanımaktadır. Hem çevrimiçi hem de yüz yüze olarak işlem veren İŞKUR çalışma saatleri ise hafta içi 08.30 ile 17.00 saatleri arasını kapsamaktadır. İŞKUR bünyesine gitmeden önce çalışma saatlerine ve öğle arası saatlerine göz atmanızı ve eğer mümkünse sabah erken saatlerde gitmenizi öneririz.

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İŞKUR Cumartesi Günleri Açık Mı?

İŞKUR hafta sonu açık mı sorusu İŞKUR ile ilgili işleri olan vatandaşların merak ettiği bir konudur. Türkiye İŞ Kurumu Genel Müdürlüğü diğer bir ifadeyle İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bir kuruluşudur. Özel hukuk hükümlerine bağlı, tüzel kişiliği olan, idari ve mali bakımda özerk bir yapıdır. Bir kamu kurumu olmasından dolayı İŞKUR hafta içi yani Pazartesi – Cuma günleri arası vatandaşlara hizmet vermektedir. İŞKUR cumartesi günleri açık değildir.

İŞKUR Öğle Arası

İŞKUR çalışma saatleri Pazartesi’den Cumaya 08.30-17.00 saatleri arasıdır. 08.30-17.00 saatleri arası hizmet veren İŞKUR öğle arası ise 12.30 ila 13.30 saatleri arasındadır. Bu sebeple İŞKUR’dan hizmet almak isteyen kişiler zamanlarını ve işlerini bu saatlere planlamalıdırlar.

İŞKUR Hizmetleri

İŞKUR pek çok alanda iş olanağı ve istihdam sağlamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz saatlerde hizmet veren İŞKUR hizmetleri ise şöyledir:

İşsizlik Ödeneği

İŞ Kaybı Tazminatı

Kısa Çalışma Ödeneği

İşgücü Yetiştirme Kursları

İşbaşı Eğitim Programları

Toplum Yararına Çalışma Programları

Girişimcilik Programları

Yarım Çalışma Ödeneği

Bu işlemlerle ilgili başvuru yapmak isteyen kişiler öncelikle kurumun internet sitesini ziyaret etmeli, gerek duyulursa kuruma müracaat etmelidir. İŞKUR tarafından sunulan bu hizmetlerin bazıları online başvuru kapsamında olabilmektedir.

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