İskilip'te sahte içki ve makaron operasyonu

REKLAM advertisement1

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde sahte içki ve makaron ticareti yaptığı belirlenen K.K., İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, K.K'ye ait ev ve aracında 110 litre sahte içki ile 5 bin 100 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.