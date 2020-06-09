Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Haziran salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 31 Mayıs günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ - 9 HAZİRAN 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Tayakadın Mah,Karaburun Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 09.06.2020 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.06.2020 09:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 09.06.2020 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Esentepe Mah Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2020 23:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Merkez Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Bağlarbaşı Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Fevzi Çakmak Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2020 23:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Gazi Mah,Esentepe Mah Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.06.2020 23:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.06.2020 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.