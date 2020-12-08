İstanbul'da su kesintileri

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Güngören, Tuzla, Çatalca, Çekmeköy, Şişli ilçelerinde 8 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 8 ARALIK 2020