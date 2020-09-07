Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Eylül Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Fatih ilçelerinde 7 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 EYLÜL 2020

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Sümbül Efendi Mah,Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2020 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.