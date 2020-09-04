Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Eylül Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Kadıköy ve Silivri ilçelerinde 4 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 4 EYLÜL 2020



İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah,Paşabahçe Mah,Çubuklu Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah,Kanlıca Mah,Gümüşsuyu Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Elmalı-Beykoz 700 Mm İsale Hattında Boru Kırığı Sebebiyle Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.09.2020 03:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 08:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.09.2020 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.