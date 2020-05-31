Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 31 Mayıs Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beykoz, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 31 Mayıs günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 31 MAYIS 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Hicret Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.05.2020 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.05.2020 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.05.2020 06:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,İslambey Mah,Topçular Mah,Silahtarağa Mah,Esentepe Mah,Düğmeciler Mah,Eyüp Merkez Mah,Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah Açıklama : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.05.2020 08:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Yıldıztabya Mah,Karlıtepe Mah,Merkez Mah Açıklama : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.05.2020 08:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.