Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 27 Mayıs Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Fatih, Kadıköy ve Sarıyer ilçelerinde bugün belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

SULAR SAAT KAÇTA GELECEK? İSKİ SU KESİNTİLERİ 27 MAYIS 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 27.05.2020 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa Mah,Molla Fenari Mah,Alemdar Mah,Beyazıt Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2020 05:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Eğitim Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2020 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah] Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2020 09:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.