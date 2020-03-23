Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Mart Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir ve Zeytinburnu ilçelerinde 23 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 MART 2020

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-23 09:44:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-23 10:16:27.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.