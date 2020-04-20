Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Nisan Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 20 Nisan tarihinde belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 NİSAN 2020

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-20 08:47:57.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.